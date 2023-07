Storbritannia gransker drap begått av britiske soldater i Afghanistan

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace bekrefter at det nå pågår en gransking av britiske spesialstyrkers oppførsel i Afghanistan, der de anklages for å ha begått urettmessige drap på sivile. Foto: AP / NTB

NTB

Britiske spesialstyrker granskes nå for urettmessige drap på sivile i Afghanistan, bekrefter forsvarsminister Ben Wallace.

Familiene til åtte afghanere, blant dem tre unge gutter, har gått rettens vei og anklager britiske spesialstyrker for urettmessige drap under to nattlige operasjoner i 2011 og 2012.

– Vi håper at de skyldige en dag vil bli stilt til ansvar, sa et av medlemmene i Noorzai-familien, den en av de to familiene, da de varslet søksmål.

– For over ti år siden mistet jeg to av brødrene mine, den unge svogeren min og en barndomsvenn. Dette var gutter som hadde livet foran seg, sa han.

Bekrefter

En uavhengig gransking under ledelse av dommeren Charles Haddon-Cave ble innledet i mars, og det er nå snart klart for en høring, opplyser forsvarsminister Ben Wallace.

– Jeg kan bekrefte at anklagene gjelder oppførselen til britiske spesialstyrker, sier han.

Flere operasjoner der britiske spesialstyrker tok fanger i Afghanistan mellom 2010 og 2013 er nå gjenstand for gransking, og søkelyset rettes særlig mot mulige forsøk på å dekke over hva som skjedde i ettertid.

Kontakt med ICC

Haddon-Cave opplyste onsdag at han har vært i kontakt med aktoratet ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag, men han ga ingen detaljer ut over dette.

Flere lands soldater anklages for å ha begått urettmessige drap i Afghanistan.

I Australia ble det i 2020 slått fast at landets spesialstyrker «på ulovlig vis» hadde drept 39 sivile afghanere og fanger, blant annet ved å gjennomføre summariske henrettelser.

Det kom også fram at de australske soldatene hadde torturert fanger og konkurrert seg imellom om å drepe flest.