Én død og to skadd i eksplosjonen i rettslokale i Kyiv

NTB

En antatt gjerningsperson døde og to politifolk ble skadd da en mann detonerte en sprengladning i et rettslokale i Kyiv, ifølge Ukrainas innenriksminister.

– En gjerningsperson døde på stedet. Ifølge foreløpig informasjon sprengte han seg selv, sier innenriksminister Ihor Klymenko onsdag kveld.

To politifolk ble skadd da de forsøkte å få kontroll på mannen i Sjevtsjenkivskyj-domstolen i sentrum av byen.

Innenriksministeren sier den antatte gjerningsmannen befant seg i retten fordi han var mistenkt i forbindelse med drapene på fire medlemmer av den ukrainske nasjonalgarden i 2015.

Etter rettsmøtet låste mannen seg først inne på et toalett og kastet en sprengladning mot to vakter, ifølge Klymenko. Deretter barrikaderte han seg angivelig på et annet rom, nektet å forhandle med politiet og kastet en annen sprengladning mot de to politifolkene som ble skadd. Det var i denne anledning mannen ble drept, ifølge Klymenko.

Det etterforskes nå hvordan mannen kunne være i besittelse av sprengstoff inne i rettslokalet.

Ukrainske myndigheter har ikke knyttet hendelsen til Russlands invasjon av landet.