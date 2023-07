Venstre vil droppe fruktmomsen: – Et samfunnsansvar

Guri Melby, her som nyinnstilt partileder for Venstre i august 2020. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Venstre trekker fram både folkehelse og klima som begrunnelse når de nå går inn for å droppe merverdiavgift på frukt og grønnsaker.

– Det skal ikke være lommeboka som avgjør om du har råd til å kjøpe jordbær, brokkoli og epler i sommer, det er faktisk et samfunnsansvar, sier Venstre-leder Guri Melby i en pressemelding.

Venstre viser til at de nye kostholdsrådene er veldig tydelige på at nordmenn må få i seg mer frukt og grønt.

– Vi vet at folk ønsker å ta sunne valg, og vi vet at folk har fått med seg at det å spise mer grønt er helt avgjørende for om vi faktisk klarer å nå klimamålene. Mye taler mot at vi klarer det, men vi må hvert fall sørge for at folk flest har muligheten til å være en del av klimadugnaden, sier Melby.

MDG ønsket også redusert moms på frukt og grønt i år. Regjeringen droppet det i revidert nasjonalbudsjett, med henvisning til at det ville bli for dyrt, og at de i stedet prioriterte økte velferdsytelser.

Venstre mener en nullmoms også gjør det litt enklere for forbrukerne å støtte norsk landbruk ved å velge kortreist og sunt.

– Det må bli lettere for bøndene å produsere grønt, og vi må anerkjenne at bonden er en av våre viktigste medspillere for å nå klimamålene, sier næringspolitisk talsperson i Venstre Alfred Bjørlo.