Iran klaget inn for ICJ for nedskyting av passasjerfly

Et Boeing 737-800 tilhørende Ukraine International Airlines. Det var et slikt fly som ble skutt ned.

Canada, Storbritannia, Sverige og Ukraina ber Den internasjonale straffedomstolen (ICJ) stille Iran til ansvar for nedskytingen av et passasjerfly i 2020.

Retten opplyser onsdag at den varslede klagen fra de fire landene er levert inn.

176 mennesker ble drept da et fly fra Ukraine International Airlines ble skutt ned like etter avgang fra Irans hovedstad Teheran i januar 2020. Brorparten av dem som var om bord, kom fra de fire landene som nå trekker Iran inn for den internasjonale domstolen.

Iram sier landets revolusjonsgarde skjøt ned Boeing 737-flyet ved et uhell. De skylder på en radarfeil og menneskelig svikt på et tidspunkt da forholdet mellom USA og Iran var svært anspent.

De fire landene har tidligere forsøkt å få Iran til å akseptere en voldgiftsavgjørelse i tråd med Montreal-konvensjonen fra 1971. Avtalen pålegger stater å hindre og straffeforfølge lovbrudd mot sivil luftfart. Fristen for å akseptere denne løsningen gikk ut sist torsdag.

I en parallell sak har Iran klaget Canada inn for ICJ og beskylder landet for å bryte internasjonale forpliktelser ved å la personer kreve erstatning fra Iran.

Familiene til seks av de drepte ble i fjor tildelt 107 millioner canadiske dollar pluss renter i et søksmål i den canadiske provinsen Ontario. Erstatningssummen tilsvarer drøyt 860 millioner kroner med dagens kurs.

