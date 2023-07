Biltema-arving i skilsmisse-strid – eksmannen dømt til fengsel

Louise Bäckström (33) er arving til hele Biltema-konsernet. Hun skal sitte på verdier på over tre milliarder norske kroner.

Eksmannen Martin Wennberg krevde milliardbeløp av Biltema-arving Louise Bäckström. Fikk fengselsdom i stedet.

Saken ble avgjort i britisk rett tirsdag, ifølge svenske medier. Dagbladet Børsen omtalte nyheten først i Norge.

Svenske Bäckström (33) er arving til Biltema-konsernet og skal ta over driften etter bestefar og grunnlegger Sten-Åke Lindholm (82). Konsernet er god for flerfoldige milliarder. I 2018 anslo Veckans Affärer at Biltema-grunnleggerens verdier lå på minst 11 milliarder svenske kroner.

Offentlig skilsmisse

Giftemålet med Martin Wennberg (39) fant sted i 2015, og i forkant ble det signert en ektepakt med særeie. Paret, som er bosatt i London, valgte å gå hver til sitt i 2021, noe som ble starten på en langvarig åpen skittentøysvask.

Wennberg satte krav på både skyhøye underholdningsbidrag og erstatning for tapt inntekt under ekteskapet, det er et krav som ble avklart tidligere i vår. Mer om det lengre nede i artikkelen. Likevel ble han i britisk rett tirsdag dømt til fengsel.

Dette fordi verken han eller hans representanter har møtt opp i retten. Bäckström har også anklaget eksmannen for å ha lekket informasjon fra skilsmisseoppgjøret.

Forakt for retten

Retten ha henne medhold i dette og mente Wennberg har vist forakt for retten ved ti tilfeller. Han skal heller ikke ha betalt sin egen advokat. Ifølge Daily Mail skal Wennberg ha sendt et brev til retten der han ba om en utsettelse av saken, det fikk han ikke medhold i.

Wennberg ble derfor dømt til tolv ukers betinget fengsel. Dersom han ikke gir ytterligere informasjon om sin økonomiske situasjon vil hele straffen bli ubetinget. Han må også betale saksomkostninger på rundt 2,7 millioner kroner.

Wennberg krevde over en halv milliard av ekskona, det fikk han ikke medhold i. Hun skal være god for rundt 3,4 milliarder norske kroner, ifølge rettsdokumentene.

Som følge av ektepakten må Bäckström likevel betale ut et millionbeløp til eksen i flere år fremover. Hun må betale 87 millioner kroner og i tillegg 800.000 svenske kroner i måneden i seks år, for å dekke hans levekostnader.