FN: Menneskerettighetssituasjonen i Belarus er katastrofal

NTB

Menneskerettighetssituasjonen i Belarus er katastrofal og blir bare verre og verre, ifølge FNs spesialrapportør for landet.

Regimet til Belarus' president Aleksandr Lukasjenko i Minsk rensker sivilsamfunnet for stemmer som er uenige med ham, forteller rapportør Anais Marin til FNs menneskerettighetsråd.

– Situasjonen er fortsatt katastrofal, og dessverre blir den bare verre. Den belarusiske regjeringen har endret en allerede restriktiv lovgivning med sikte på å avvikle borgerfriheten, noe som har ført til en økning i politisk motiverte rettsforfølgelser og straffeutmåling, sier hun.

– Mangelen på ansvar for menneskerettighetsbrudd fremmer et klima av frykt blant ofrene og deres familier.

Marin har vært spesialrapportør for Belarus i fem år og minnet FN på at hun for to år siden varslet dem om den «totalitære vendingen» som ble gjort av myndighetene i kjølvannet av de store demonstrasjonene i 2020.

Mer enn 1500 personer er fortsatt fengslet basert på politisk motiverte anklager, sier Marin.