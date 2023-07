Ukrainas taktikk er å slite ut den russiske hæren, skriver ISW

Den amerikanske tankesmia ISW mener målet med den ukrainske motoffensiven er å slite ut den russiske hæren, ikke å gjenerobre store landområder.

Institute for the Study of War (ISW) har utarbeidet en ny analyse om gangen i den ukrainske motoffensiven.

Blant de viktigste funnene er at Ukrainas strategi ikke nødvendigvis er å gjenerobre store landområder. Derimot fokuserer ukrainske styrker på å slite ut russiske soldater og utstyr.

ISW sier samtidig at det på nåværende tidspunkt ikke er noe som tyder på at Ukraina har problemer med framgangen i offensiven.

Oleksij Danilov, lederen for Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, sa tirsdag at de siste dagene på slagmarken har vært «fruktbare».

Russiske guvernører: Ukrainske angrep mot Russland

Samtidig som den ukrainske offensiven pågår melder guvernørene i de russiske regionene Belgorod og Kursk at deres områder er blitt beskutt av ukrainske styrker natt til onsdag.

– Luftforsvarssystemene fungerte, men det er ødeleggelser på bakken, sier guvernør Vjatsjeslav Gladkov i Belgorod på meldingstjenesten Telegram onsdag morgen.

I en separat uttalelse sier guvernøren i grenseregionen Kursk, Roman Starovojt, at en skole og en privatbolig ble skadd da landsbyen Tiotkino ble beskutt

Reuters har foreløpig ikke kunnet bekrefte opplysningen fra de to regionlederne.

Putin har fortsatt troa

Under et møte med avgangselever ved et universitet sa Russlands president Vladimir Putin tirsdag at han er overbevist om at landet vil seire i krigen mot Ukraina.

– Det er det ingen tvil om, sa Putin.

Etter flere nederlag på slagmarken og Wagner-gruppas opprør på hjemmebane, har Putin i det siste vært mindre tydelig rundt forventningene for krigen.