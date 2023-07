Russiske regioner beskutt fra ukrainsk side, ifølge guvernører

NTB

Guvernørene i de russiske regionene Belgorod og Kursk sier deres områder er blitt beskutt av ukrainske styrker natt til onsdag.

– Luftforsvarssystemene fungerte, men det er ødeleggelser på bakken, sier guvernør Vjatsjeslav Gladkov i Belgorod på meldingstjenesten Telegram onsdag morgen.

Han sier byen Valujki bombarderes av ukrainske styrker, men presiserer ikke om det er snakk om raketter, artilleriild eller en annen form for angrep.

I en separat uttalelse sier guvernøren i grenseregionen Kursk, Roman Starovojt, at en skole og en privatbolig ble skadd da landsbyen Tiotkino ble beskutt. Heller ikke han sier noe konkret om hva slags angrep det er snakk om.

Reuters har foreløpig ikke kunnet bekrefte opplysningen fra de to regionlederne. Ukraina går sjelden offentlig ut og tar ansvar for angrep på russisk territorium eller russiskkontrollerte områder i Ukraina. Begge sider i konflikten nekter for å angripe sivile mål.

