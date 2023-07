FN ber om at nødhjelpskorridoren til Syria forblir åpen

En flyktningleir i den opprørskontrollerte Idlib-regionen i Syria. 10. juli utløper FN-resolusjonen som sikrer at nødhjelp når fram til regionen. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

NTB

FN ber om at nødhjelpskorridoren til opprørskontrollerte og jordskjelvrammede regioner i Syria holdes åpen i 12 nye måneder. FN-resolusjonen utløper 10. juli.

– Det er ingen erstatning som har den størrelsen og det omfanget FNs nødhjelpskorridor har når det kommer til å møte behovene til de mest sårbare menneskene i nordvest-Syria, sa David Carden, FNs assisterende regionale humanitære koordinator for Syria-krisen, under et besøk i opprørskontrollerte Idlib tirsdag.

Carden understreker at en 12 måneders forlengelse av nødhjelpskorridoren vil sikre at bistand fortsatt når fram gjennom de tøffeste vintermånedene. Han sier at FN og deres samarbeidspartnere har nådd 2,7 millioner syrere med nødhjelp hver måned siden passasjen ble opprettet.

FN leverer i stor grad nødhjelp gjennom grenseovergangen Bab al-Hawa ved Tyrkias grense i sør, som kontrolleres på syrisk side av jihadistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

4,1 millioner i nød

Etter jordskjelvkatastrofen 6. februar gikk Syrias president Bashar al-Assad med på å åpne ytterligere to grenseoverganger fra Tyrkia – Bab al-Salama og Al-Rai – i tre måneder. I mai ble åpningen forlenget med tre måneder.

– Det er 4,1 millioner mennesker i nød i det nordvestlige Syria, sier Carden, som forteller at behovene i regionen er enorme og kun har blitt mer alvorlige etter jordskjelvet.

FN-resolusjonen som sikrer passasje for nødhjelp til opprørskontrollerte regioner i Syria, ble sist utvidet under et møte i FNs sikkerhetsråd i januar. Avtalen utløper 10. juli, og FN må fatte nytt vedtak om nødhjelpen skal nå fram.

Russland kritisk

Russland, som er Assads viktigste allierte i krigen i Syria, har i en årrekke lagt press på internasjonale hjelpeorganisasjoner om kun å levere nødhjelp gjennom regimekontrollerte områder.

Russland har også lagt ned veto i FNs sikkerhetsråd mot å forlenge nødhjelpskorridorene mer enn seks måneder av gangen.

Over 500.000 mennesker har mistet livet og millioner har blitt tvunget på flukt siden borgerkrigen brøt ut i Syria i 2011.