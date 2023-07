Biden om våpenvolden i USA: – River i stykker lokalsamfunn

USAs president Joe Biden ber om at mer gjøres for å stanse våpenvolden i USA etter tre masseskytinger i forkant av nasjonaldagen 4. juli. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden sier våpenvolden i USA ødelegger lokalsamfunn etter tre masseskytinger i Philadelphia, Baltimore og Forth Worth i løpet av to døgn.

– Det må gjøres mye mer for å takle epidemien av våpenvold som river i stykker våre lokalsamfunn, sa Biden i en uttalelse fra Det hvite hus tirsdag, samme dag som amerikanere over hele landet samles for å feire landets nasjonaldag.

Til sammen ti mennesker mistet livet i tre ulike masseskytinger i USA i forkant av nasjonaldagen 4. juli – alle de tre hendelsene skjedde i løpet av knappe to døgn.

Fem ble skutt og drept i Philadelphia i Pennsylvania mandag kveld, samme kveld som tre personer ble drept i en skyting i Forth Worth i Texas. Natt til søndag ble også to personer drept i en masseskyting i Baltimore i Maryland.

Biden ber republikanerne om å gå med på å forhandle fram en ny våpenreform med demokratene i senatet for å få slutt på volden.