Kilder: Kokainfunn kan ha ført til evakuering av Det hvite hus

Deler av Det hvite hus ble evakuert i et kort tidsrom søndag som følge av det hvite pulveret som Secret Service oppdaget i et fellesområde i vestfløyen. Arkivfoto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

NTB

Et hvitt pulver som førte til evakuering av deler av Det hvite hus, var kokain, ifølge en foreløpig test som amerikanske medier omtaler.

Mistanken om kokainfunn i Det hvite hus blir omtalt av nyhetsbyrået AP og avisa Washington Post tirsdag. De viser til ikke navngitte kilder med kjennskap til etterforskningen.

Secret Service har sendt pulveret til analyse ved et laboratorium for å fastslå hva det dreier seg om. En etterforskning pågår av hvordan stoffet havnet i et fellesområde i West Wing, opplyser Secret Service.

Funnet av pulveret søndag kveld førte til økt beredskap og en kortvarig evakuering av presidentboligen. President Joe Biden var ikke hjemme.

Flere hundre personer jobber i eller passerer vestfløyen daglig.