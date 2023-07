EU bekymret for kinesisk eksportkontroll av sjeldne metaller

NTB

Kinas beslutning om å innføre eksportkontroll på to sjeldne metaller som er avgjørende for å lage halvledere, skaper bekymring hos EU-kommisjonen.

Kinas handelsdepartement sa mandag at de vil kreve en spesiell lisens for eksport av gallium og germanium fra og med 1. august. Eksportkontrollen begrunnes med «sikkerhet og nasjonale interesser».

EU mener imidlertid at reglene overhodet ikke handler om et behov for å beskytte den globale freden og stabiliteten, men at det brukes som en unnskyldning i den eskalerende teknologikrigen mellom USA og Kina.

– Vi oppfordrer Kina til å ta en tilnærming til eksportrestriksjoner- og kontroller basert på klare sikkerhetshensyn som er i tråd med Verdens handelsorganisasjon regler, sier talsperson for EU-kommisjonen Sonya Gospodinova.

Kina produserer 80 prosent av verdens forsyninger av gallium og germanium, ifølge en EU-rapport fra 2020.