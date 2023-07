Medvedev hevder Russland har fått 185.000 nye soldater i år

Dmitrij Medvedev (t.v.) i det russiske sikkerhetsrådet fotografert under et besøk i en treningsleir i Volgograd 1. juni.

NTB

Den siste uka har nesten 10.000 nye rekrutter signert kontrakt med Russlands væpnede styrker, hevder Dmitrij Medvedev, nestleder i det russiske sikkerhetsrådet.

Hittil i år har 185.000 nye yrkessoldater signert kontrakt med de væpnede styrkene, opplyser Medvedev videre i en video publisert på Telegram tirsdag.

Tallet omfatter ikke vernepliktige, understreker han. Medvedev, som også har vært Russlands president, fikk tidligere i år øverste ansvar for landets militærproduksjon.

I etterkant av opprøret fra leiesoldatgruppen Wagner har nesten 10.000 nye rekrutter sluttet seg til Russlands væpnede styrker, hevder Medvedev videre.

Wagner-soldater tok kontroll over en by sør i Russland og marsjerte 24. juni mot Moskva. Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin krevde både forsvarsminister Sergej Sjojgus og forsvarssjef Valerij Gerasimovs avgang. Han avblåste opprøret samme kveld etter å ha blitt lovet amnesti for seg selv og sine menn.

Wagner-soldatene skal ha blitt tilbudt kontrakt med de regulære russiske styrkene, mens Prigozjin gikk i eksil i Belarus.