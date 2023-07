Taliban stenger alle skjønnhetssalonger i Afghanistan

Taliban har tirsdag besluttet å stenge skjønnhetssalonger over hele Afghanistan. Arkivfoto: AP/NTB

NTB

Taliban beordrer nå skjønnhetssalonger over hele Afghanistan til å stenge innen en måned. Det finnes tusenvis av slike salonger eid av kvinner i landet.

Siden Taliban kom tilbake til makten i august 2021 har de stengt kvinner ute fra skoler og universiteter, og forbydd de fra å jobbe for FN og frivillige organisasjoner. Kvinner har også blitt stengt ute av badehus og treningssentre.

Deres neste trekk er altså å stenge skjønnhetssalonger over hele Afghanistan. Dermed mister tusenvis av kvinner inntekten sin.

En eier av en salong som nyhetsbyrået AFP har snakket med sier at hun har 25 kvinnelige ansatte, som alle brødfør familien sin.

– De er alle sønderknust. Hva skal de gjøre nå? sier hun.

Mohammad Sadeq Akif Muhajir, talsperson for departementet for forebygging av last og fremme av dyd, vil ikke si hvorfor de har beordret stengingen.