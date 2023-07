Minst 31 personer såret i angrep mot Kharkiv

NTB

Minst 31 personer, deriblant ni barn, ble såret i et russisk angrep mot den ukrainske regionen Kharkiv, ifølge landets myndigheter.

Angrepet rettet seg mot den mindre byen Pervomaiskyj i den nordøstlige Kharkiv-regionen, melder innenriksdepartementet og guvernøren tirsdag.

Ifølge innenriksdepartementet var det yngste av de sårede barna ett år gammelt. I en uttalelse fra president Volodymyr Zelenskyjs kontor heter det at også et barn på ti måneder er såret.

– 31 personer er fraktet til sykehus, ni av dem barn – inkludert to babyer, en på et år og en på ti måneder, skriver Andrij Jermak, sjef ved presidentkontoret, på Telegram.

På Telegram skriver Kharkiv-guvernør Oleh Synjehubov at angrepet skjedde klokken halv to lokal tid og at flere biler sto i brann. Ifølge politiet ble flere høyhus ødelagt i angrepet.