Orknøyene vil vurdere alternative styringsformer

De lokale myndighetene på Orknøyene har vedtatt å se på mulighetene for alternative styringsformer for øygruppen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

De lokale myndighetene på de britiske Orknøyene har stemt for å utforske det de kaller alternative styringsformer.

På et møte tirsdag valgte medlemmene av det lokale regionsrådet å stemme for et forslag fra rådsleder James Stocknan om å utarbeide en rapport om framtiden til øygruppen, deriblant hvordan den bør styres, skriver The Guardian.

Et motforslag som ville blokkert Stocknans forslag, ble stemt ned med 15 stemmer mot seks.

Orknøyene har uttrykt et ønske om å rive seg løs fra Storbritannia og bli en del av Norge. Det kommer ikke på tale, ifølge regjeringen i Storbritannia.

Orknøyene ligger nord for Skottland og var en del av Norge fram til 1472, da øygruppen havnet under Skottlands styre. Norges utenriksdepartement har uttalt at saken om Orknøyene er et internt britisk anliggende som Norge ikke vil blande seg inn i.