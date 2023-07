Åtte skadd i mistenkt palestinsk bilangrep i Tel Aviv

NTB

Åtte personer er skadd i et mistenkt palestinsk angrep i Tel Aviv, ifølge israelsk politi. Hamas hevder den drepte gjerningsmannen er medlem av gruppen.

Hamas-bevegelsen, som styrer den palestinske Gazastripen, har beskrevet bilangrepet som et «første svar» på angrepet mot flyktningleiren Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Bilføreren i Tel Aviv ble skutt og drept på stedet av en væpnet forbipasserende, ifølge politisjef Yaakov Shabtai.

Ifølge israelske medier var gjerningsmannen en palestiner i 20-årene fra Vestbredden. Han skal ha kjørt over fotgjengere ved et busstopp før han tok seg ut av kjøretøyet for å «stikke sivile med en skarp gjenstand», opplyser israelsk politi.

En talsperson for ambulansetjenesten Magen David Adom sier noen av de åtte skadde hadde knivskader.

Beredskapen har vært skjerpet i Israel dagen etter den omfattende militæraksjonen i Jenin. Minst ti palestinere er drept og over 100 såret.