FN: Hjelpearbeidere får ikke adgang til sårede i Jenin

Israelske soldater har nektet hjelpearbeidere tilgang til sårede i Jenin-leiren på den okkuperte Vestbredden, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

FNs nødhjelpskontor (OCHA) er skremt over omfanget av Israels angrep mot Jenin-flyktningleiren, og WHO opplyser at hjelpearbeidere nektes å bistå sårede.