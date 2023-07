15.000 kroner i bot for å ha forlatt hunder i varm bil på Jevnaker

En kvinne forlot sine to hunder i en varm bil i en dag i juni, og hun må nå betale 15.000 kroner i bot. Illustrasjonsfoto: Jon Eeg / NTB Les mer Lukk

NTB

En kvinne i 30-årene har fått et forelegg på 15.000 kroner for å ha satt igjen sine to hunder i en varm bil på Jevnaker i juni.