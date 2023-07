Meta ventes å lansere Twitter-konkurrent denne uka

NTB

Facebooks eierselskap Meta planlegger å lansere sin mikrobloggtjeneste Threads allerede torsdag, skriver Reuters. Samtidig er det oppstyr rundt Twitter.

Threads ventes å bli lansert torsdag, går det fram av Apples app-butikk, skriver nyhetsbyrået.

Det er en tekstbasert samtale-app som kan knyttes til Instagram-kontoer. Videre heter det at man kan beholde Instagram-brukernavnet og følge de samme kontoene på Threads som på bildedelingstjenesten.

Twitter har de siste dagene vært vanskelig å bruke, etter at eier Elon Musk innførte en midlertidig grense på hvor mange Twitter-meldinger brukere kan lese om dagen. I tillegg har selskapet slitt med frafall av annonsører etter at Musk tok over.

Mandag kveld kunngjorde selskapet at Tweetdeck-funksjonen skal legges bak betalingsmur. Funksjonen, som har vært gratis, lar brukere organisere kontoene og listene de følger i flere rekker i samme nettleservindu, slik at det blir lettere å overvåke mange kontoer samtidig.