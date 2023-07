Tass: Flere droner skutt ned i Moskva og naboregion

NTB

To droner ble tirsdag skutt ned over Moskva-regionen og en i naboregionen Kaluga, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Tass siterer ikke navngitte nødetater på at de tre dronene var på vei mot Moskva. Angivelig skal de ha vært helikopterlignende.

Russland har tidligere hevdet å ha skutt ned ukrainske droner på vei mot mål i Russland. I mai ble to droner skutt ned over Kreml i et angrep Russland har gitt Ukraina skylden for. Ifølge New York Times mener også amerikansk etterretning at Ukraina sto bak dette angrepet.

De siste månedene har det vært flere droneangrep i Russland, men Ukraina har ikke innrømmet offentlig at de har utført angrep mot mål i Russland.

Ukrainske talsmenn har tidligere fastholdt at landet etter den russiske invasjonen i februar i fjor er i sin fulle rett til å gjennomføre slike angrep.