Hongkongs leder: Eksilaktivister må overgi seg eller leve i frykt

Nathan Law, her under en demonstrasjon i Belrin i 2020, er en av åtte aktivister fra Hongkong som myndighetene der har utlovet dusør på. Hongkongs leder sier at de åtte må overgi seg - eller innsinne seg med å leve i frykt. Arkivfoto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB

Hongkongs leder ber åtte demokratiaktivister som lever i eksil, om å overgi seg, etter at det ble utlovet dusør for dem for brudd på byens sikkerhetslov.