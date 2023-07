Netanyahu besøkte soldater utenfor Jenin – varsler nye angrep

En såret palestiner tas til sykehus. Minst ni palestinere er drept i det israelske angrepet mot flyktningleiren Jenin, som er et kjerneområde for militante palestinere. Foto: Nasser Nasser / AP / NTB

NTB

Angrepet mot flyktningleiren i Jenin kan nærme seg slutten, men Israels statsminister lover at aksjonen ikke var et engangstilfelle. FN er skremt over omfanget.

Tusenvis av sivile har flyktet fra kamphandlingene, som fortsatte tirsdag.

I kveldstimene besøkte statsminister Benjamin Netanyahu en militærbase i utkanten av Jenin. Her antydet han at militæroffensiven, som er en av de mest omfattende på den okkuperte Vestbredden på 20 år, kan gå mot slutten.

– Vi er nå i ferd med å fullføre oppdraget, og jeg kan si at vår omfattende operasjon i Jenin ikke er et engangstilfelle, sa han.

– Vi vil fortsette så lenge det er nødvendig for å få slutt på terrorisme. Vi vil ikke la Jenin igjen bli et tilfluktssted for terrorisme, sa statsministeren.

2000 soldater deltar ifølge Israel i angrepet mot flyktningleiren i Jenin, som også ble angrepet med fly og droner mandag. Ni palestinere er drept og over 100 såret, og tirsdag befant de israelske styrkene seg fortsatt i leiren. Les mer Lukk

Luftangrep

Netanyahu hevder angrepet mot flyktningleiren, der elleve palestinere er drept og over 100 såret siden mandag, er rettet mot mennesker «som vil utslette Israel».

Operasjonen ble ifølge øyenvitner innledet med angrep fra fly og droner.

Ifølge Netanyahu sørger de israelske soldatene imidlertid for at det blir gjort «minst mulig skade på sivile». FN deler ikke den oppfatningen.

Forhindres

– Vi er bekymret over omfanget av luft- og bakkeoperasjoner som finner sted i Jenin på den okkuperte Vestbredden, og luftangrep som treffer en tett befolket flyktningleir, sier talsperson Vanessa Huguenin ved FNs nødhjelpskontor (OCHA).

Ifølge henne er tre av de ti drepte mindreårige. Det palestinske helsedepartementet opplyste sent mandag kveld at det var en 16-åring og to 17-åringer blant de drepte.

– Førstehjelpspersonell har blitt forhindret av israelske styrker fra å komme inn i Jenin-leiren for å behandle kritisk sårede, sier en talsperson for Verdens helseorganisasjon (WHO), Christian Lindmeier.

Væpnet motstand

Jenin-leiren huser nærmere 18.000 palestinere på under en halv kvadratkilometer. Palestinas røde halvmåne evakuerte sent mandag kveld tusenvis av livredde innbyggere fra kamphandlingene.

Jenins ordfører Nidal Al-Obeidi opplyser at rundt 4000 palestinere har flyktet fra leiren og nå oppholder seg hos slektninger eller i skoler og andre offentlige bygninger.

De israelske soldatene møtte kraftig væpnet motstand fra militante palestinere da de i morgentimene mandag rykket inn i de trange gatene med pansrede bulldosere, okkuperte hus og plasserte skarpskyttere på tak.

Israel gjennomførte også minst 20 angrep med fly og droner, og både vann- og elektrisitetsforsyningen i leiren er ødelagt.

Tirsdag ble det opplyst at ett våpenlager og to såkalte observasjonsposter var funnet og sprengt. Over 120 palestinere er ifølge Israel tatt til fange så langt i operasjonen.

På ettermiddagen sa hæren at færre enn ti mål gjenstår i leiren, og at de håpet å fullføre aksjonen innen 24 timer.

Militante grupper

Ifølge Israel var alle palestinerne som ble drept, militante. Islamsk hellig krig bekrefter at fire av deres soldater ble drept.

Hamas bekrefter at en av deres menn ble drept, men det er ikke kjent om de øvrige ofrene tilhørte militante fraksjoner.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er det mange sivile blant de over 100 sårede, og tilstanden til 20 av dem betegnes som kritisk.

Selvstyre

Jenin ligger i det Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne definerer som område A, der palestinerne skal ha sivilt og sikkerhetsmessig selvstyre. Israelske soldater gjennomfører likevel regelmessige angrep også i disse områdene.

Palestinas president Mahmoud Abbas omtaler angrepet på flyktningleiren som en «krigsforbrytelse» og har varslet at alt sikkerhetssamarbeid med Israel inntil videre er frosset.

Den arabiske liga har innkalt til krisemøte for å diskutere «en arabisk mobilisering for å møte det israelske angrepet mot Jenin».

Militante palestinske grupper truer også med å svare på angrepet, og tirsdag ble åtte mennesker skadd i et angrep da en palestiner fra Vestbredden kjørte på en gruppe mennesker i Tel Aviv.

Mannen ble skutt og drept av en væpnet israeler etter at han steg ut av bilen og angivelig begynte å stikke personer med en skarp gjenstand. Tilstanden er alvorlig for fem av ofrene.

Hamas hevder mannen var medlem av gruppa og beskriver bilangrepet som et «naturlig svar» på Jenin-angrepet.

– Farlig opptrapping

FNs spesialkoordinator Tor Wennesland kaller det israelske angrepet mot Jenin «en farlig opptrapping» og FNs generalsekretær António Guterres krever at folkeretten respekteres.

Storbritannias statsminister Rishi Sunak ber Israel om å beskytte sivile palestinere og utvise selvbeherskelse. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er også urolig over voldsbruken og frykter for sivilbefolkningen i leiren.

– Flyktningleiren i Jenin er tett befolket. Sivile og skadde må kunne forlate området, og det må gis humanitær tilgang, med sikkerhet for hjelpearbeidere, sa hun mandag.

Uakseptabelt

Redd Barna deler bekymringen.

– Det er uakseptabelt at det igjen er barna som blir utsatt for vold og som må betale prisen for den pågående konflikten, sier hjelpeorganisasjonens landdirektør i det okkuperte palestinske området, Jason Lee.

– Sivile mennesker og sivil infrastruktur må beskyttes for å sikre at barn har tilgang til grunnleggende tjenester, sier han.

Over 140 palestinere er drept i israelske angrep på den okkuperte Vestbredden hittil i år. 24 israelere og to utenlandske statsborgere er på samme tid drept i palestinske angrep.