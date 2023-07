Minst ni palestinere drept i Israels største angrep på Vestbredden på mange år

En såret palestiner tas til sykehus. Minst ni palestinere er drept i det israelske angrepet mot flyktningleiren Jenin, som er et kjerneområde for militante palestinere. Foto: Nasser Nasser / AP / NTB

NTB

Israelske styrker har drept ni palestinere i en storskala militæraksjon mandag. 100 andre er såret, i det Israel kaller en «omfattende kontraterror-operasjon».

Angrepet som er innledet av Benjamin Netanyahus høyrenasjonalistiske regjering, rettet seg mot byen Jenin nord på Vestbredden, og er det største på nesten 20 år. Det er tatt i bruk pansrede kjøretøy, bulldosere og droner.

Av de 100 som er såret, har 20 alvorlige skader, ifølge palestinske myndigheter.

Pågående aksjon

Siden aksjonen ble innledet tidlig mandag, har rundt 3000 palestinere forlatt hjemmene sine i flyktningleiren Jenin, ifølge palestinske myndigheter.

Et døgn senere pågikk den stadig.

Netanyahu sier i en uttalelse at israelske styrker i «terroristredene i Jenin» ødelegger kommandosentraler og gjør betydelige våpenbeslag.

IDF-talsmann Daniel Hagari sier at israelske styrker ikke har som hensikt å bli værende i leiren, men at «vi gjør oss klare for den mer alvorlige situasjonen» med langvarige sammenstøt.

En annen talsmann sier at forsvaret er ute etter «spesifikke mål», og legger til at militæroperasjonen ikke har noen definert tidslinje.

– Åpen krig

Skuddutvekslinger og eksplosjoner har preget både byen og flyktningleiren, som er et kjerneområde for væpnet palestinsk motstand mot Israel. Flere militante grupper er i dag til stede og kaller seg Jenin-brigadene.

– Det er bombing fra lufta og en invasjon på bakken, sier leder Mahmoud al-Saadi for palestinske Røde Halvmåne i Jenin.

Det palestinske utenriksdepartementet kaller eskaleringen av konflikten for en «åpen krig mot Jenins folk».

– Jeg så dem kjøre bulldosere inn i leiren, de ødela bygninger. De var folks hjem, sier Badr Shagoul, som bor i leiren, til AFP. FNs nødhjelpskontor OCHA sier at de fleste i leiren er uten vann og strøm etter skader på infrastrukturen.

Bekymring for opptrapping

FNs generalsekretær António Guterres har uttrykt bekymring for situasjonen, og ber om at folkeretten respekteres. Tor Wennesland, FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, omtaler situasjonen som en «svært farlig opptrapping».

Den arabiske liga skal holde krisemøte tirsdag for å diskutere «en arabisk mobilisering for å møte det israelske angrepet på Jenin».

Den palestinske militante gruppa Islamsk hellig krig sier at «alle muligheter er åpne for å ramme fienden som svar på aggresjonen i Jenin».