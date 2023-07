USA: Fengslet journalist i Russland er ved god helse

NTB

Journalisten Evan Gershkovich, som har sittet fengslet i Russland siden slutten av mars, er ved god helse, sier USAs ambassadør etter å ha møtt ham.

USAs ambassadør Lynne Tracy møtte Gershkovich i Lefortovo-fengselet, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Møtet er første gang amerikanske tjenestepersoner har fått konsulær tilgang siden midten av april.

– Ambassadør Tracy opplyser at Gershkovich er ved god helse og at han holder seg sterk, trass omstendighetene han er i. Vi forventer at russiske myndigheter tilbyr fortsatt konsulær tilgang, heter det i en uttalelse.

En russisk dommer avviste i slutten av juni en forespørsel om at Gershkovich får løslates i påvente av rettssaken. Tracy anklaget etter avgjørelsen Russland for «fiendtlig diplomati».

Russland hevder at Gershkovich ble tatt på fersken mens han forsøkte å tilegne seg forsvarshemmeligheter da han var i Jekaterinburg, men har ikke lagt fram bevis for anklagene. Gershkovichs arbeidsgiver Wall Street Journal avviser anklagene, og USA kaller dem fabrikkerte.