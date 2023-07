Zelenskyj ber Georgia sende fengslet ekspresident til behandling i Ukraina

Videobilde av Georgias fengslede ekspresident Mikheil Saakasjvili fra et rettsmøte mandag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber Georiga om å la Saakasjvili, som sliter med helsa, om å få komme til Ukraina for behandling. Foto: Pool Phoyo via AP / NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han vil kalle inn Georgias ambassadør for å diskutere den «offentlige henrettelsen» av ekspresident Mikheil Saakasjvili.

I sin daglige videotale oppfordrer Zelenskyj georgiske myndigheter til å la Saakasjvili, som så medtatt og utmagret ut ved et rettsmøte nylig, komme til Kyiv for å få behandling.

Saakasjvili var president i Georgia fra 2004 til 2013 og soner en seks år lang fengselsdom for maktmisbruk, en anklage han og støttespillerne sier er politisk motivert.

– Verden har igjen vært vitne til hvordan Kreml, gjennom den georgiske regjeringen, tar livet av Mikheil Saakasjvili, sa Zelenskyj mandag.

Videre sa Zelenskyj at han har bedt det ukrainske utenriksdepartementet om å kalle inn den georgiske ambassadøren for å foreslå at han drar til Georgia i 48 timer for samtaler om saken. Det er uklart om ambassadøren blir utvist.

I en video fra et rettsmøte kan man se en mager Saakasjvili løfte opp skjorta for å vise at ribbeina synes. Han har bedt om å bli flyttet utenlands for behandling. Saakasjvili har gjennomført flere sultestreiker i fengsel og hevder at han har blitt forgiftet.

55-åringen kom til makten i Georgia etter den såkalte roserevolusjonen i 2003 og innførte en rekke provestlige reformer. Han ble pågrepet da han kom tilbake til Georgia i 2021 etter åtte år i eksil. Da hadde han vært ettersøkt siden han ble dømt til fengsel for maktmisbruk i 2018.