EU vil få på plass en avtale om migrantpolitikk innen utgangen av året

Italia, Hellas og Spania har klagd til EU over at de blir urettferdig belastet av flyktningkrisen fordi migranter og flyktninger kommer dit først. Nå vil EU ta grep for å fordele ansvaret for asylsøkere mellom medlemslandene. Foto: Joan Mateu Parra / AP / NTB

NTB

EU vil få på plass en avtale om hvordan blokken skal håndtere de tusenvis av migrantene som kommer til Europa hvert år, ifølge Spanias statsminister.

Målet er å før årsskiftet få på plass en avtale om å fordele migranter og flyktninger som søker asyl mellom EUs 27 medlemsland, sier Spanias statsminister Pedro Sánchez, som om dagen leder formannskapet i EU.

Italia, Hellas og Spania har lenge klagd over at de blir urettferdig belastet av flyktningkrisen som følge av at de fleste flyktningene og migrantene kommer dit.

Ungarn og Polen motsetter seg derimot sterkt den foreslåtte omfordelingsplanen, som ble lagt fram under EU-toppmøtet i Brussel forrige uke. Avtalen vil bety at EU-land må dele på ansvaret for å huse asylsøkere, eller betale penger til dem som gjør det.