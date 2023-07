Analytikere: Toppmøte gir Putin sjansen til å vise muskler

Tirsdag deltar Russlands president Vladimir Putin i et digitalt toppmøte med blant annet Xi Jinping.

Det virtuelle toppmøtet, blir den russiske presidentens første etter det væpnede opprøret til leiesoldatgruppen Wagner.

Mandag ble det klart at han skal delta digitalt i Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Der vil også Kinas leder Xi Jinping og Indias president Narendra Modi delta.

Det er India som er vert for SCO-møtet. Flere av Russlands nære støttespillere og partnere er også på møtet.

– Putin vil prøve å vise sine partnere at han fortsatt har kontrollen, sier Tanvi Madan, utenrikspolitisk ekspert ved tenketanken Brookings Institution til nyhetsbyrået AP.

– Han vil ikke etterlate noen tvil om at utfordringene i hjemlandet er knust, utdyper Madan.

Mulighet til å vise styrke

Møtet skjer kun litt over en uke etter at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin ledet leiesoldatstyrken sin i et kortlivet opprør mot den militære ledelsen i Russland. Prigozjin selv er gått i eksil i Belarus etter å ha avbrutt fremrykkingen mot Moskva og inngått en avtale med president Putin.

I tillegg til Kina og vertslandet India, deltar også Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Pakistan og Usbekistan, mens Belarus og Mongolia er med som observatører. Det er også ventet at Iran blir innlemmet i SCO i løpet av møtet.

– Møtet er virkelig en av få globale muligheter Putin har til å vise styrke og troverdighet, sier Michael Kugelman til AP. Han leder Wilson Center’s South Asia Institute.

Ingen av deltakerlandene har tatt avstand fra Russlands krigføring i Ukraina.

Indias balansegang

For vertslandet India, har det vært en balansegang å fortsette samarbeidet med Russland og Kina, mens man ikke skyver fra seg sine vestlige allierte.

– Begrensningene til SCO er at Kina og Russland forsøker å gjøre det til en anti-vestlig gruppe. Det passer dårlig med Indias uavhengige utenrikspolitikk, sier Madan.

Det er kun en drøy uke siden Modi møtte USAs president Joe Biden i Washington D.C.