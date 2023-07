Sveriges utenriksminister forsvarer fordømmelse av koranbrenning

NTB

Sveriges utenriksminister Tobias Billström forsvarer at regjeringen fordømte koranbrenningen utenfor en moské i Stockholm på onsdag.

– Det er viktig at vi alltid står opp for det grunnleggende prinsippet om ytringsfrihet i Sverige. Men ytringsfriheten går begge veier og det som er lov er ikke alltid hensiktsmessig, sier Billström i en skriftlig uttalelse til avisen Expressen mandag.

Det svenske utenriksdepartementet skrev i en uttalelse på engelsk søndag kveld at de på det sterkeste fordømte koranbrenningen, som de omtalte som et «uttrykk for rasisme og fremmedfrykt».

Den svenske ytringsfrihetseksperten Nils Funcke har kritisert regjeringens uttalelse, og hevder svensk UD «ikke bør tre inn som en slags dømmende makt».

Koranbrenningen i forrige uke ble gjennomført etter at politiet hadde gitt tillatelse, men politiet etterforsker nå to personer for hets mot folkegruppe ettersom boken ble brent utenfor en moské.

I vår slo to domstoler i Stockholm fast at politiets tidligere beslutning om å forby koranbrenninger utenfor ambassader, var i strid med loven.