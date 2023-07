FN-sjefen ber sjøfartsnasjoner kartlegge kurs mot nullutslipp innen 2050

NTB

FNs generalsekretær António Guterres ber verdens sjøfartsnasjoner om å bli enige om en plan for å redusere klimautslippene i skipsfartsnæringen innen 2050.

FN-sjefen kom med oppfordringen da et møte i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) gikk av stabelen i London mandag. Møtet anses som svært viktig for at verden skal klare å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Shipping, som står for nesten 3 prosent av globale utslipp, vil være avgjørende, sier Guterres.

Han ber delegasjonene bli enige om en ny klimastrategi for skipsfarten. Denne må inkludere «ambisiøse vitenskapsbaserte mål som starter i 2030 – både om utslippsreduksjoner og bruk av rent drivstoff», mener Guterres.

IMOs nåværende klimamål er å kutte utslippene i skipsfartsnæringen med minst 50 prosent mellom 2008 og 2050.