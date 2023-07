Hundrevis i protest mot opptøyer i Frankrike

NTB

Hundrevis av mennesker samlet seg mandag utenfor rådhus i Frankrike i protest mot opptøyene som har preget landet den siste uka.

Det var franske ordførere som ba folk samle seg for å vise sin motstand mot opptøyene. Det skjedde etter at hjemmet til en ordfører i en Paris-forstad ble truffet av en brennende bil, noe som førte til at kona hans ble skadd.

I Paris-forstaden Nanterre, der voldsbølgen startet forrige uke etter at en 17 år gammel gutt ble skutt og drept av politiet, oppfordret ordføreren Patrick Jarry innbyggerne til å beholde roen.

– Det er tid for forsoning, sa han til folk som hadde samlet seg utenfor Nanterre rådhus for å vise sin motstand mot de pågående opptøyene.

Frankrikes president Emmanuel Macron skal mandag kveld møte ordførere fra de over 220 kommunene rundt om i landet som har vært berørt av uroen den siste uka.

Natt til mandag ble det meldt om uro flere steder i Frankrike, men det siste døgnet beskrives likevel som relativt rolig. Over 150 personer ble pågrepet. Franske medier meldte om rundt 300 bilbranner og drøyt 30 skader på bygninger.