Hongkong-politiet tilbyr diger dusør for aktivister

NTB

Politiet i Hongkong tilbyr store pengesummer for informasjon som kan føre til at de får pågrepet åtte framtredende demokratiaktivister som lever i eksil.

Alle de åtte flyktet fra Hongkong etter at Kina innførte sin beryktede nasjonale sikkerhetslov i 2020. Den gjør det praktisk talt umulig å drive demokratiaktivisme i finansbyen, og alle de åtte er etterlyst for brudd på den.

– De har begått veldig alvorlige brudd som setter nasjonal sikkerhet i fare, sier politisjef Steven Li.

Det dreier seg om tre tidligere aktivister, en fagforeningsleder og fire aktivister. De anklages alle for å ha samarbeidet med utenlandske krefter for å sette nasjonal sikkerhet i fare, en lovparagraf som kan føre med seg livstidsstraff i verste fall. I tillegg har noen begått oppvigleri og arbeidet for selvstendighet, ifølge politiet.

Li sier politiet ikke kan pågripe de åtte dersom de forblir i utlandet, men de stanser ikke jakten. De tilbyr opptil en million hongkongdollar – drøyt 1,37 millioner kroner – for all informasjon som kan føre til at de får pågrepet og rettsforfulgt noen av de åtte aktivistene.