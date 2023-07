USA utgjør den største trusselen, mener tidligere presidentrådgiver

NTB

Richard Haass, som har vært utenrikspolitisk rådgiver for fire amerikanske presidenter, mener at det i dag er USA som utgjør den største trusselen i verden.

71 år gamle Haass går i disse dager av som leder for den innflytelsesrike tankesmia Council on Foreign Relations og er i den anledning intervjuet av The New York Times.

På spørsmål om hvem som i hans øyne utgjør den største trusselen mot fred og sikkerhet i verden i dag, er han helt klar:

– Det er oss, sier Haass.

– Vår innenrikspolitiske situasjon er det ingen som ønsker å etterligne. Det har gitt en grad av uforutsigbarhet og mangel på pålitelighet som er svært giftig, sier han.

– Det gjør det svært vanskelig for våre venner å stole på oss, legger han til.

Her kan du lese mer om USA!

Innflytelsesrik rådgiver



Haas har vært utenrikspolitisk rådgiver for fire amerikanske presidenter – Jimmy Carter, Ronald Reagan og far og sønn Bush. Han har i flere tiår også vært en flittig benyttet foreleser ved prestisjetunge universiteter og en populær TV-kommentator.

Han forlot Det hvite hus samme år som USA invaderte Irak, en invasjon han i ettertid betegnet som «en dårlig beslutning».

Verden har i dag mange utfordringer, mener han, blant dem Russland, Kina, Iran, Nord-Korea, klimakrisen, internasjonal terrorisme og globale pandemier.

Det er likevel trusselen fra USA som holder ham våken om natten, medgir han, og viser til at landet i dag har blitt «en markant kilde» til ustabilitet og et usikkert forbilde for demokrati.

Se video: Her tuller Biden det til

Your browser doesn't support HTML5 video. Her tuller Biden det til: — Irak

Feilbedømte Trump

Haass medgir i intervjuet at han feilbedømte Donald Trump og trodde at han ville beherske seg når han flyttet inn i Det hvite hus.

– Jeg tok feil. Han ble tvert imot mer radikal, sier han.

Til tross for etterforskning og tiltale, blant annet for brudd på USAs spionasjelov, framstår Trump som favoritt til å bli republikanernes kandidat i neste års presidentvalg.

Etter over 40 år som republikaner, tok Haass i 2020 farvel med partiet. Etter at fanatiske Trump-tilhengere stormet kongressbygningen i januar 2021, erklærte han seg som partiløs.

Haass understreker at han ikke har meldt overgang til Demokratene og har blant annet kritisert president Joe Biden for tilbaketrekningen fra Afghanistan.