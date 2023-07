Skuespillerlegenden Robert De Niro (79) mistet barnebarnet

Dattersønnen ble 19 år gammel.

Den amerikanske skuespilleren Robert De Niro har mistet barnebarnet Leandro (19). Det skriver People.

Dødsfallet kommer bare uker etter at De Niro avslørte at han hadde blitt far for syvende gang.

De Niros avdøde barnebarn var sønn av De Niros adoptivdatter Drena og artisten Carlos Mare. På Instagram hyller De Niros datter den avdøde sønnen.

«Min vakre søte engel. Jeg har elsket deg mer enn ord kan beskrive fra det øyeblikket jeg kjente deg i magen min. Du har vært min glede, mitt hjerte og alt som noensinne har vært rent og ekte i livet mitt», skriver Drena De Niro på Instagram, ifølge Se og Hør.

Dødsårsaken er ikke kjent.