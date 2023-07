Paven ser på koranbrenning med avsky

NTB

Pave Frans fordømmer brenning av Koranen og kritiserer svenske myndigheter for å tillate slike demonstrasjoner.

Det sier den katolske kirkes overhode i et intervju med avisen al-Ittihad i De forente arabiske emirater, et av landene som har levert en formell protest til Sverige etter forrige ukes koranbrenning.

Til det italienske nyhetsbyrået Ansa sier paven at han fylles av avsky over koranbrenningen i Stockholm.

– Jeg er opprørt og kjenner avsky over slike handlinger. Alle bøker som ansees for å være hellige, må respekteres av respekt for de mennesker som tror på den, sier han.

– Ytringsfrihet skal aldri brukes som en unnskyldning for å fornærme andre, sier paven.