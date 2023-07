Roligere natt i Frankrike, men brannmann omkom

NTB

Opptøyene som har herjet Frankrike i flere dager, syntes å ha dabbet av natt til mandag. Det ble meldt om både færre pågripelser og mindre vold.

Kort etter klokka 8 mandag morgen var det meldt om 157 pågrepne. Til sammenligning var det over 400 pågrepne natt til søndag og over 1300 natt til lørdag.

Det er langt færre enn nettene i forveien, da biler og offentlige bygg ble stukket i brann og politi utkjempet gatekamper mot ungdommer rundt om i landet.

Samtidig har det ikke gått helt rolig for seg. Innenriksminister Gérald Darmanin opplyser mandag morgen at en 24 år gammel brannmann omkom i løpet av natten mens han drev med brannslokking i et parkeringshus i Paris-forstaden Seine-Saint-Denis.

Høyreradikale marsjerte

Opptøyene brøt ut etter at en 17-åring ble skutt og drept av politiet tirsdag forrige uke. Tenåringen er identifisert med fornavnet Nahel.

Det har vært høy temperatur enkelte steder, blant annet i Lyon, der politiet brukte tåregass mot høyreradikale aktivister som marsjerte, tilsynelatende med ønske om å konfrontere ungdommer som deltar i opptøyer.

Et stort politioppbud – det ble utstasjonert 45.000 betjenter og pansrede kjøretøy for tredje natt på rad – og en bønn fra 17-åringens bestemor kan ha bidratt til den relative roen. I et intervju søndag tok hun til orde for en slutt på opptøyene.

Mobiliserer innbyggere

Søndag ble en bil kjørt inn i boligen til ordfører Vincent Jeanbrun i Paris-forstaden L'Haÿ-les-Roses. Bilen ble så stukket i brann, og Jeanbrun sier at kona og et av parets barn ble skadd. Saken etterforskes som drapsforsøk.

Ordførere over hele Frankrike har oppfordret folk og folkevalgte til å samle seg utenfor rådhus mandag for å demonstrere mot opptøyene og «mobilisere for tilbakevending til en republikansk orden».

President Emmanuel Macron planlegger tirsdag å møte flere enn 200 ordførere for byer og lokalsamfunn som har blitt særlig rammet av opptøyene. Søndag var han i nok et hastemøte med regjeringen, og mandag ventes møter med ledere i nasjonalforsamlingen.