Guterres ber verden prioritere Haiti

NTB

Det trengs en omfattende internasjonal innsats for å hjelpe Haiti med å løse krisene i landet, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Guterres har i månedsvis forsøkt å rette søkelyset mot situasjonen i den vestlige halvkulens fattigste land, som er herjet av en voldsspiral, sviktende folkehelse og politisk krise.

Lørdag var han på plass i hovedstaden Port-au-Prince.

– Vi må få Haiti på det internasjonale politiske kartet og gjøre tragedien til det haitiske folk om til det internasjonale samfunns hovedprioritet, sa Guterres på en pressekonferanse.

– Jeg møtte haitiere, og jeg følte på utmattelsen til en befolkning som har strevd med en kaskade av kriser og uutholdelige levekår altfor lenge, sa han videre.

Dyster situasjon

Det internasjonale samfunnet har sviktet Haiti, og det er vanskelig å se for seg en anstendig fremtid for landet, sa leder Catherine Russell for FNs barnefond Unicef i helga. Hun påpekte at den internasjonale støtten stort sett har rent ut i sanden siden jordskjelvet i 2010.

FN har i månedsvis kommet med stadig dystrere vurderinger av hvordan gjengkriminalitet, skuddvekslinger, kidnappinger og voldtekter går ut over Haitis folk.

Nesten halve befolkningen, 5,2 millioner mennesker, trenger humanitær hjelp, blant dem nesten 3 millioner barn. Det er ikke holdt valg siden 2016, og det er spørsmålstegn rundt legitimiteten til statsminister Ariel Henry, som ble utnevnt kun få dager før attentatet på president Jovenel Moïse i juli 2021.

– Port-au-Prince er omringet av væpnede gjenger som blokkerer hovedveiene til de nordlige og sørlige regionene, og de kontrollerer tilgangen til vann, mat og helsehjelp, sa Guterres. Videre fordømte han på det sterkeste bruken av seksuell vold.

Ber Sikkerhetsrådet godkjenne sikkerhetsstyrke

Guterres oppfordrer FNs sikkerhetsråd, som skal diskutere situasjonen i Haiti senere i juli, til å umiddelbart autorisere «deployering av en robust, internasjonal sikkerhetsstyrke», noe også statsminister Henry har bedt om.

Men det har vist seg vanskelig å stable på beina en slik styrke. Enkelte land har antydet at de er villige til å delta, men ingen har tatt på seg ansvaret for å lede en operasjon i et land der flere lignende operasjoner har endt med fiasko.