Biden skal besøke kong Charles

Storbritannias kong Charles (t.v.) tar imot USAs president Joe Biden når sistnevnte er på Europa-tur i forbindelse med Nato-toppmøtet i Vilnius. Her er de to fotografert på klimatoppmøtet i Glasgow i 2021. Foto: Jane Barlow / Pool Photo via AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden skal møte britenes kong Charles og statsminister Rishi Sunak når han besøker Storbritannia senere i juli.

Et besøk har vært ventet, og skjer etter at Sunak besøkte Washington i juni. I en uttalelse fra Downing Street heter det at besøket gjenspeiler det sterke forholdet mellom de to landene.

Bidens møte med kong Charles blir det første etter kroningen. Biden deltok da ikke selv, men førstedame Jill Biden var til stede.

Turen til Storbritannia er del av en rundreise i Europa fra 9. til 13. juli. Turen går videre fra London 10. juli til Vilnius for det to dager lange Nato-toppmøtet dagen etter. Så rundes den av med et besøk til Helsingfors 13. juli, der Biden skal møte nordiske ledere.

Biden tar onsdag imot Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Det hvite hus for samtaler om svenskenes Nato-søknad. Dagen etter skal tyrkiske og svenske diplomater møtes ved forsvarsalliansens hovedkvarter i Brussel.