13-åring tatt med fire skarpladde pistoler i Sverige

NTB

En 13 år gammel gutt ble tatt av politiet i Sverige med fire skarpladde pistoler, ifølge Aftonbladet.

Gutten ble pågrepet torsdag kveld i Upplands Väsby kommune nord for Stockholm, skriver avisen.

Politiet fikk tips fra vitner om at han bar en pose som så ut til å inneholde våpen, ifølge avisen. Sivile skal ha sørget for at han ikke stakk unna før politiet ankom. I guttens bærepose skal det også ha ligget magasiner og lyddempere.

Ifølge Aftonbladets opplysninger er 13-åringen løpegutt for et kriminelt nettverk.