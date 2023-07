Scholz om lederkritikk: – Jeg er ingen John Wayne

NTB

Tysklands statsminister Olaf Scholz kritiseres for å være en stille regjeringsleder. Til det svarer han at han ikke er som Western-skuespilleren John Wayne.

Fremfor å skyte fra hoften slik Wayne var kjent for å gjøre i sin tid, mener Scholz det er viktig å få alle med på myndighetenes planer.

– Bare forestill deg hvordan det ville vært hvis man skal planlegge en familieferie, men så sier en person: «Vi drar til Mallorca, ingen diskusjon», sa statsministeren i et intervju med kringkasteren ARD.

Scholz sier det er vanskelig å få en regjering med tre partier og over 80 millioner innbyggere til å enes om fremtiden.

– Men vi må få det til å fungere. Da trenger vi at alle deltar, sier han.

– Det er også min oppgave, og jeg er forpliktet til det.

Scholz benekter samtidig for at det betyr at han ikke legger føringer for regjeringens kurs. Koalisjonsregjeringen i Tyskland består av Sosialdemokratene (SDP), Fridemokratene (FDP) og De Grønne.

– Jeg mener at jeg legger mange føringer. Hvis ikke hadde ikke valgene vi tar, blitt tatt. Mange, mange beslutninger er blitt fattet mye raskere enn hva det har blitt gjort tidligere, påstår han.