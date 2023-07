Demonstranter angrep huset til ordfører i Paris-forstad

Politistyrker i Paris-forstaden Nanterre natt til søndag. En ordfører i en annen forstad i hovedstaden sier huset hans ble angrepet av demonstranter i landets femte natt med uro.

NTB

Franske demonstranter har kjørt en bil inn i huset til en ordfører i en by sør for Paris søndag. Ifølge ordføreren er både kona og et av barna hans skadd.