Satellittbilder antyder at Wagner-gruppen bygger base i Belarus

Dette satellittbildet viser et som antas å være telt som nylig er satt ved en nedlagt militærleir i Belarus. På et tilsvarende bilde tatt to uker tidligere, er det ingen synlige telt. Dette og uttalelser fra flere hold antyder at Wagner-gruppen er i ferd med å bygge opp en base i landet etter å ha blitt tilbudt amnesti mot å gå i eksil i Belarus.

