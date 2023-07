Bruker ny teknologi for å spare tid i kreftbehandling

En ny type teknologi som korter ned ventetiden for kreftpasienter vil bli tilgjengelig i Storbritannia.

En lege bruker nå mellom 25 minutter og to timer på gå gjennom bilder fra skanninger fra én enkelt pasient. Dette for å markere de spesifikke områdene som må strålebehandles.

Den nye teknologien, som bruker kunstig intelligens, skal kunne gjøre dette arbeidet 2,5 ganger raskere enn legen kan.

Det skriver BBC.

Må fortsatt gjennomgås

Teknologien har som mål å kunne behandle svulster og kreftceller med høyest mulig presisjon, uten å skade omkringliggende organer og knokler.

Ifølge forskerne bak prosjektet klarer programmet dette med 90 prosent nøyaktighet. Legene må dermed fremdeles sjekke arbeidet teknologien har gjort.

– Våre kolleger foretrakk å starte med den kunstige intelligensens arbeid, sier dr. Raj Jena til BBC. Han leder arbeidet med kreft i hodet, nakken og prostata ved Addenbrooke's Hospital i Cambridge.

Legen forklarer at strålebehandling, når det gjelder for eksempel prostataen, er en delikat affære. Dersom man treffer områder rundt, som rektum, kan pasienten få skader som påvirker dem livet ut.

– Jeg vet om pasienter som har kart over alle byene de skal til, så de vet hvor toalettene er, sier Jena.

– Kapasitet til å øke hastigheten

– Kunstig intelligens har evne til å øke hastigheten i diagnostiseringsprosessen, hjelpe leger med å finne sykdommer raskere og gi pasienter best mulig sjanser til å bli friske, sier dr. Katharine Halliday ifølge BBC.

Hun er president i Royal College of Radioligy, og mener det ikke er noen risiko for at man vil miste behovet for radiologer. Det fordi de fremdeles må tolke komplekse skanninger og veilede behandling og operasjoner.

Likevel er hun ikke tvil på om kunstig intelligens vil bli et viktig verktøy i kreftbehandling.

– En radiolog med dataen, innsikten og nøyaktigheten til kunstig intelligens er, og vil i økende grad være, en formidabel kraft i pasientbehandling, sier Halliday.