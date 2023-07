Zelenskyj ønsker tentativ Nato-invitasjon på toppmøte

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker at Ukraina får en invitasjon fra Nato-toppmøtet i Vilnius. Foto: AP / NTB

NTB

Volodymyr Zelenskyj ønsker at Ukraina får en invitasjon fra Nato-toppmøtet i Vilnius om å bli med i forsvarsalliansen når krigen er over.

– Vi trenger et klart og tydelig signal på toppmøtet i Vilnius om at Ukraina kan bli et likeverdig medlem av Nato etter krigen, sier Zelenskyj.

Nato-toppmøtet finner sted i den litauiske hovedstaden Vilnius 11. og 12. juli. Generalsekretær Jens Stoltenberg har gjentatte ganger sagt at Natos dør står åpen for Ukraina.