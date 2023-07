Fox News inngår millionforlik med produsent

NTB

Fox News har inngått forlik og må betale 12 millioner dollar til en tidligere produsent som saksøkte selskapet for diskriminering og et elendig arbeidsmiljø.

Ifølge Abby Grossberg var antisemittisme og sjåvinisme vanlig i arbeidsmiljøet da hun jobbet for den tidligere programlederen Tucker Carlson.

Etter forliket – som er verdt rundt 130 millioner kroner med dagens kurs – sier hun at hun er glad Fox News har tatt henne og påstandene hennes alvorlig.

Hun har også anklaget kanalen for å ha presset henne til å komme med villedende uttalelser i saken om valgmaskinene fra Dominion. I april inngikk Fox News forlik med Dominion, som saksøkte kanalen for å ha spredt grunnløse påstander om at maskinene ble brukt til valgfusk. Kort tid etter forliket mistet Carlson jobben.