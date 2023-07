Argentinas fryktede «dødsflyvninger»: Ble du med dette flyet var du dødsdømt

Her er flyet tilbake i Buenos Aires 40 år etter at det ble brukt til dødsflyvninger av den argentinske militærjuntaen. Nå skal det bli en del av et museum for å hedre ofrene for diktaturet.

Nå er ett av de beryktede flyene tilbake på argentinsk jord.

Det grå turboprop-flyet av typen Short SC.7 Skyvan landet mandag tilbake i Argentinas hovedstad Buenos Aires etter mange år i utlandet. Der har det blitt brukt som et tilsynelatende uskyldig passasjerfly.

Sist det var under landets kontroll var på 1980-tallet, da var det ikke meningen at passasjerene skulle lande trygt, tvert imot.

Dødsflyvninger

Flyet ble på 1970- og 80-tallet brukt av den argentinske juntaen for å kvitte seg med politiske motstandere og personer som stilte kritiske spørsmål. Personene ble først pågrepet og torturert, før de ble flydd langt ut over havet og så kastet ut av flyet til en sikker død. Praksisen ble omtalt som dødsflyvninger, og ble også brukt av Augusto Pinochets militærdiktatur i Chile.

– Det er grusomt å tenke på at en mor, som kun var ute for å lete etter sin sønn, ble kastet levende ut fra dette flyet, sier Cecilia De Vicenti til Reuters. Hennes mor, Azucena Villaflor, var ett av ofrene for dødsflyvingene. Hun var en av flere mødre som gikk sammen om å starte en felles gruppe for å lete etter sine forsvunne barn. Da sporene pekte mot juntaen, ble hun selv en av de som forsvant.

Cecilia De Vicenti (høyre) og Mabel Careaga mistet begge sine mødre Azucena Villaflor og Esther Ballestrino de Careaga da militærjuntaen ikke likte protestene deres på 1970-tallet. Les mer Lukk

Samme skjebne led de franske nonnene Alice Domon og Leonie Duquet. De snakket ut om at stadig flere personer bare forsvant etter å ha kommet med kritikk mot militærstyret. 14. desember 1977 sto flyet klart til å frakte dem på en enveisbillett ut i havet.

Skal bli museum

Nå har det samme flyet, ett av flere som ble brukt til oppgaven, landet tilbake i Argentina der det skal bli en del av et museum dedikert til ofrene. Flyet skal stå på samme tomt i Buenos Aires som i sin tid ble brukt for å anholde og torturere ofre før de ble sendt opp i luften for å dø.

Jorge Rafael Videla var øverstkommanderende for hæren da militæret tok kontroll over Argentina i 1976. Han satt som president i landet i fem år. Militærdiktaturet anså det som sin viktigste oppgave å gjeninnføre lov og orden og tok i bruk svært brutale metoder for å oppnå dette målet. Les mer Lukk

– Vi kan ikke endre fortiden, men den er der for at vi kan lære av den, sa visepresident Cristina Fernandez de Kirchner mandag, under en seremoni etter at flyet landet i Buenos Aires.

Det var i 2010 at flyet ble identifisert av den argentinske journalisten Miriam Lewin og den italienske fotografen Giancarlo Ceraudo, ved å granske gamle flylogger.

Oppdagelsen ble brukt som bevis i en historisk rettssak der flere titalls personer ble dømt for forbrytelser de gjorde under militærdiktaturet, inkludert Jorge Rafael Videla, som var president for militærdiktaturet fra 1976-1981. Han fikk da livstidsdom og døde i fengsel i 2013.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner forsvant rundt 30.000 mennesker under diktaturet frem til demokratiet ble gjeninnført i 1983.