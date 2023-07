Ny amerikansk Afghanistan-rapport er kritisk til både Biden og Trump

NTB

En ny rapport fra amerikanske myndigheter er svært kritisk til uttrekkingen fra Afghanistan i 2021 og peker på både Joe Biden og forgjengeren Donald Trump.

Avgjørelser tatt av president Biden og ekspresident Trump hadde «alvorlige følger for levedyktigheten» og sikkerheten til den tidligere USA-støttede og internasjonalt anerkjente afghanske regjeringen, heter det i utenriksdepartementets egen rapport om Afghanistan-exiten.

Også utenriksminister Antony Blinken får kritikk i rapporten, men uten å bli nevnt ved navn. I rapporten trekkes det fram at utenriksdepartementets krisehåndteringsgruppe var for liten, og at det ikke var på plass en høytstående diplomat til å «ha tilsyn med alle elementene av krisehåndteringen».

I rapporten roses det endelige resultatet av evakueringen da 125.000 mennesker, inkludert 6.000 amerikanske statsborgere, ble hentet ut fra Afghanistan av det amerikanske militære som tok kontroll over flyplassen.

Ingen oversikt

Men den gjorde det klart at uttrekkingen ble svært vanskelig siden administrasjonen ikke hadde gjort klar noen oversikt over hvilke risikoutsatte afghanere som skulle hjelpes.

Det var et stort etterslep av visumsøknader etter presidentperioden til Trump, som var enig med Taliban om uttrekkingen, men ikke ønsket ikke-europeisk innvandring.

På samme måte som tidligere studier sier rapporten at de fleste amerikanske antakelsene gikk på at den vestlig-støttede afghanske regjeringen ville holde på iallfall Kabul i flere uker eller måneder lenger.

Frykt for feil signaler

– Kriseforberedelser og planlegging ble til en viss grad hemmet av bekymring for signalene som kunne sendes, særlig hvis de tydet på at USA hadde mistet tilliten til den afghanske regjeringen og dermed ville bidra til at den kollapset, heter det.

Det var Blinken som ga ordre om å utarbeide rapporten som følge av raseriet over den kaotiske situasjonen i Kabul i august 2021 da Taliban-krigere på få dager tok kontroll over byen etter 20 års amerikansk militær tilstedeværelse.

Biden-administrasjonen offentliggjorde deler av utenriksdepartementets rapport, som ble fullført i mars 2022, på fredag, men mesteparten av rapporten er unntatt offentlighet. Publiseringen kom før en langhelg i forbindelse med nasjonaldagen 4. juli.

Tidligere rapporter

Administrasjonen la fram en rapport om uttrekkingen i april, men den var utarbeidet av det nasjonale sikkerhetsrådet og inneholdt ikke interne vurderinger fra forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet.

I rapporten fra april, der manglende planlegging fra Trump-administrasjonen i stor grad fikk skylda for den kaotiske og pinlige uttrekkingen og evakueringen fra landet, ble kritikken av Biden og Blinken viet lite plass.

– Jeg kan ikke uttale meg om den interne koordineringen og hvordan administrasjonen kom fram til hovedkonklusjonene som ble presentert, sa en høytstående tjenesteperson i utenriksdepartementet på en pressebrifing fredag.