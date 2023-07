Minst 48 døde i trafikkulykke i Kenya

NTB

Minst 48 mennesker mistet livet i en trafikkulykke i Londiani, vest i Kenya, fredag, ifølge politi og øyenvitner.

Ulykken inntraff da en lastebil som fraktet en konteiner, mistet kontrollen og pløyde inn i en rekke andre biler, minibusser og motorsykler ved et busstopp i et travelt kryss der det er mange salgsboder.

Politisjef Geoffrey Masyek bekrefter at 48 er døde, men frykter at det fortsatt ligger omkomne under bilvrakene. Ytterligere 30 er alvorlig skadd.

Kenyas Røde Kors sier at lastebilen traff over seks kjøretøyer og også kjørte over fotgjengere.

Videoer viser knuste rester av biler og motorsykler ved siden av minibusser og lastebiler med skader. Kraftig regnvær hemmer redningsarbeidet.

– Lastebilen kom i stor fart og brukte hornet. Den forsøkte å unngå andre kjøretøyer før den kom rett inn på markedet, sier Maureen Jepkoech og legger til at hun er heldig som er i live.

Ulykken er en av de verste i Kenya de siste årene. I fjor omkom 34 mennesker da en buss kjørte av en bro og havnet i en elvedal.