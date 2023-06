Kyrylo Budanov: FSB har fått ordre om å drepe Prigozjin

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin lever trolig på lånt tid. Etter å ha stått i spissen for det væpnede opprøret, i tillegg til gjentatte utfall mot Putin og hans generaler, henger livet hans i en tynn tråd.

Det mener leder for Ukrainas etterretning, Kyrylo Budanov.

I et intervju med The War Zone og uttalelser på etterretningstjenestens egne nettsider, kommer Budanov med oppsiktsvekkende påstander om FSB og Prigozjin.

– Vi vet at oppgaven med å drepe Prigozjin ble tildelt FSB. Vil de lykkes? Tiden vil vise. Uansett vil ikke alle potensielle drapsforsøk være raske, sier Kyrylo Budanov.

Krysset alle røde linjer



Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin

Ordren skal ha blitt gitt umiddelbart etter at Wagner-gruppen gjennomførte et væpnet opprør. Da var alle røde linjer krysset, og Putin så for alvor at både han og Kreml-ledelsen var truet på livet. Dermed ble planene om en dødsskvadron lagt på bordet.

I mellomtiden var hovedfokus å få stanset marsjen før det var for sent.

Etter å ha fremforhandlet en avtale med presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, kunne Prigozjin til slutt sette seg på flyet til Minsk som en i utgangspunktet fri mann. Det til tross for at Putin hadde stemplet ham som forræderi en TV-tale timer tidligere.

Stemplet som forræder – fikk likevel fritt leide

På dette tidspunktet var Putin under enormt press, og det var trolig viktigst å få Wagner-kolonnen til å snu og hindre en enda farligere situasjon med risiko for væpnet konfrontasjon i Moskva.

Putin har senere lovet å ikke straffeforfølge verken Prigozjin eller hans medsoldater.

Men Prigozjins forræderi er neppe glemt i Kreml. Ifølge Budanov slapp Putin og hans maktelite med skrekken ettersom Wagner-gruppen aldri nådde fra til hovedstaden.

– Tomt Kreml

– Hadde Prigozjin gått inn i et tomt Kreml den dagen, ville han ha vist offentligheten at Kreml er tomt. Det er ingen statsråder. Det er ingen ekte høytstående embetsmenn der. De har alle rømt, og han ville demonstrere at det ikke er noen autoritet ved makten i Russland, sier Ukrainas etterretningssjef.

Han viser til at ukrainsk etterretning hadde informasjon om at Putin i all hast hadde forlatt Moskva for sin bolig i Valdai utenfor Moskva. To regjeringsfly skal også ha blitt observert i luften da Wagner-kolonnen var på vei, men det er uvisst hvem som var om bord i flyene.

– Det vil ta dem litt tid å utvikle en storstilt operasjon

Nå er skjebnen til Jevgenij Prigozjin uviss. Enkelte hevder at han kan være på vei til Afrika, hvor Wagner-gruppen er tungt inn i flere land. Blir han værende i Belarus, eller drister seg til et nytt eventyr på russisk jord, lever han farlig.

«Tror du Prigozjin vil bli myrdet av Putin?», spør reporteren.

– Det vil ta dem litt tid å utvikle de respektive tilnærmingene og nå et stadium hvor de vil være klare for en storstilt operasjon. Men jeg vil understreke at dette er et stort åpent spørsmål. Vil de klare dette? Vil de tørre å utføre denne ordren, spør Kyrylo Budanov retorisk.

Mange uforklarlige dødsfall



En rekke andre fremstående russiske oligarker og samfunnstopper har mistet livet i mer eller mindre uforklarlige hendelser, ofte omtalt som ulykker. Fellesnevneren for mange av dem har vært at de enten vet for mye, at de kan representere en trussel mot Putin, eller har sagt noe de ikke burde si.

I Prigozjins tilfelle er ingen i tvil om hva som verken er sagt eller gjort. Han har gjort noe ingen andre har gjort: Marsjert mot Moskva og skutt ned syv-åtte russiske helikoptre og fly, skjelt ut landets øverste generaler og lansert seg selv som mulig arvtaker etter Putin.

Den type aggressiv og illojal atferd skjer sjelden ustraffet. Ikke med Putin som president.