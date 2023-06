Drapsetterforskning etter fergeulykke i Østersjøen

Stena Line-ferja Stena Spirit var på vei fra Gdynia i Polen til svenske Karlskrona torsdag. Her er skipet fotografert i Tyskland, mens det het Stena Scandinavica. Les mer Lukk

NTB

Det er åpnet drapsetterforskning etter at en mor og et barn som falt over bord fra en ferge i Østersjøen torsdag, døde, skriver Aftonbladet.